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Resumen

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Trump ha liderado personalmente la campaña republicana con una agenda cargada de mítines. El miércoles encabezó uno en Ohio, estado donde la contienda está bastante reñida. (Foto: AFP)
Trump ha liderado personalmente la campaña republicana con una agenda cargada de mítines. El miércoles encabezó uno en Ohio, estado donde la contienda está bastante reñida. (Foto: AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Gisella López Lenci

Hasta ayer, más de 51 millones de estadounidenses habían votado de manera anticipada para las elecciones de medio término, de los 250 millones convocados este martes 3 de noviembre en las legislativas que definirán el futuro del gobierno del presidente Donald Trump.

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