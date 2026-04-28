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Agentes federales permanecen fuera de las audiencias de la corte de inmigración en Nueva York, EE.UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Sarah Yenesel
Agentes federales permanecen fuera de las audiencias de la corte de inmigración en Nueva York, EE.UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Sarah Yenesel
Por Agencia EFE

La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal en Estados Unidos, conocidas como ‘green cards’, se ha reducido casi a la mitad desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras los arrestos migratorios se han triplicado, reveló una investigación del conservador Instituto Cato.

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