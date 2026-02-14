Escuchar
Padres en duelo contemplan imágenes de sus hijos fallecidos expuestas en el "Lost Screen Memorial", una instalación artística compuesta por teléfonos inteligentes a gran escala que muestran a 50 niños que perdieron la vida debido a daños causados por Internet, en Los Ángeles, California, el 13 de febrero. (Foto: AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Milagros Asto Sánchez

Ante un tribunal abarrotado en Los Ángeles, el abogado Mark Lanier se concentró en sostener una premisa: las redes sociales fueron creadas para “volver adictos los cerebros de los niños” y son tan perjudiciales como los casinos o los cigarros. Con la defensa de ese argumento inició esta semana el primer juicio civil en Estados Unidos para determinar si esas plataformas han causado daños a menores de forma deliberada.

¿Las redes sociales están diseñadas para causar adicción?: los gigantes tecnológicos ante un juicio histórico en EE.UU.

