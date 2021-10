Latosha Clemons, la primera mujer negra en llegar a ser jefa de bomberos en Boynton Beach, Florida, demandó a esa ciudad por haber sido pintada como blanca en un gran mural ordenado por el ayuntamiento.

De acuerdo con Telemundo, la mujer de 48 años demandó en abril a la ciudad por difamación y negligencia. Su representación en el mural, colgado en una estación de bomberos y presentado el 3 de junio de 2020, le provocó vergüenza e ira, según la demanda de la mujer. Ella exige una compensación de 100.000 dólares por daños y perjuicios.

“Ser representada como blanca no solo fue una presentación falsa de CLEMONS, sino que que faltó completamente al respeto a todo lo que CLEMONS -la primera mujer bombera negra de la CIUDAD- había logrado, su determinación, enfoque y trabajo duro”, señala la demanda.

De acuerdo con Telemundo, el alcalde de Boynton Beach, Steven Grant, declaró el miércoles que la representación de Latosha Clemons en el mural era “inaceptable”. Agregó que la Comisión de la Ciudad votará sobre un acuerdo de 80.000 dólares como indemnización.

A consecuencia del hecho, dos empleados de la ciudad, el gerente de artes públicas y el jefe de bomberos, perdieron sus puestos de trabajo.

Latosha Clemons se convirtió en la primera mujer negra bombera de la ciudad en 1996 y sirvió a Boynton Beach durante un total de 26 años en diferentes puestos, según la denuncia.

Una parte del mural que apareció en Boynton Beach, Florida, representaba a Latosha Clemons (derecha) como blanca. (Ciudad de Boynton Beach).

Una segunda queja enmendada presentada el 2 de septiembre alega que el caso se presenta en nombre de Clemons “para reparar la declaración difamatoria que [la ciudad de Boynton Beach] hizo con respecto a su raza y / o su negligencia al no supervisar adecuadamente un uso aprobado de la imagen de Clemons“.

La exbombera se negó hacer declaraciones el miércoles y remitió las preguntas a su abogado, Arthur Schofield.

“La señora Clemons espera dejar atrás este acontecimiento tan doloroso y tiene la esperanza de que la ciudad, a través de sus miembros de la comisión, tome las decisiones correctas para permitirle hacerlo”, explicó Schofield, de acuerdo con Telemundo.

Schofield dijo que sigue siendo un misterio de quién fue la decisión de representar a Clemons como blanca. Según la demanda, ella había aprobado su aspecto en el mural antes de que se alterara su complexión.

El alcalde Grant dijo que el cambio del mural tenía como objetivo hacer irreconocibles los rostros de las personas, de forma similar a como se representan en Google Maps.

Clemons dijo el año pasado que no asistió a la dedicación del mural, pero que poco después de la ceremonia, comenzó a recibir una avalancha de fotos y textos de amigos y colegas.

“Tuve que reprimir mis emociones, pero después del acto, me invadieron”, dijo Clemons el año pasado. “Al crecer en la comunidad en la que me crie, no se veían negros, especialmente mujeres negras, en el cuerpo de bomberos”, recordó.

Telemundo informa que el mural, que debía destacar la historia de los bomberos en la ciudad, también iba a mostrar la imagen de Glenn Joseph, un antiguo jefe de bomberos negro. Su rostro también fue pintado de blanco.

