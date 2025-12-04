La fiscal general de Nueva York, Letitia James; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Charly TRIBALLEAU / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La fiscal general de Nueva York, Letitia James; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Charly TRIBALLEAU / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Gran jurado decide no acusar a fiscal general de Nueva York Letitia James, enemiga de Trump
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un gran jurado declinó el jueves acusar a la fiscal general de Nueva York, , enemiga política del presidente , por cargos de fraude bancario, reportaron medios de .

El fracaso de los fiscales federales para asegurar una acusación formal contra James se produce menos de dos semanas después de que el caso inicial en su contra fuera desestimado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Nuevo ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha en el Pacífico deja cuatro muertos | VIDEO

El juez del distrito Cameron Currie desestimó el caso contra James -y también contra el exdirector del FBI James Comey- con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos fue nombrada de manera ilegal.

La cadena NBC News reportó que diferentes fiscales presentaron el jueves el caso de James a un gran jurado en Norfolk, Virginia.

La cadena agregó que el Departamento de Justicia va a volver a intentarlo.

James, de 67 años, una demócrata que procesó con éxito a Trump por fraude, fue acusada en octubre de un cargo de fraude bancario y otro de hacer declaraciones falsas a una institución financiera.

Entretanto, Comey, de 64 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso.

Ambos casos han sido vistos como parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos.

Las acusaciones contra James y Comey se produjeron después de que el fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunciara tras informar supuestamente a altos funcionarios del Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusarlos.

MÁS INFORMACIÓN: El New York Times demanda al Pentágono por nuevas restricciones a la cobertura de prensa

La fiscal general Pam Bondi reemplazó a Siebert con Lindsey Halligan.

Los principales fiscales federales generalmente deben ser confirmados por el Senado. Currie dictaminó que Halligan fue nombrada sin seguir los pasos legales, porque su predecesor también estaba en calidad de interino, y la ley estadounidense no permite dos fiscales interinos sucesivos.

Tras la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021, James presentó una demanda civil por fraude en su contra, al alegar que el republicano había inflado ilegalmente su patrimonio y manipulado el valor de sus propiedades para obtener préstamos bancarios en condiciones favorables.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC