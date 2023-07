Se trata de una discusión de años: ¿la inmigración beneficia o perjudica a Estados Unidos?

La inmigración, en general, ha beneficiado a los Estados Unidos y a los distintos estados. En general, la gente que viene a trabajar ya trae conocimientos. Cuando trabajan lo hacen por menos de lo que trabajaría un estadounidense que tiene documentación, que está establecido, que ha nacido en el país y que es parte de la cultura de este país.

Obviamente hay inmigrantes que vienen con muchas necesidades y requieren más apoyo, pero en general, la inmigración ha sido un beneficio para este país. Han sido contribuyentes al desarrollo económico de Estados Unidos, de los estados donde trabajan y particularmente de los condados, que son subdivisiones geopolíticas de los estados.

¿Esta ley podría ser un precedente para otros estados?

Es probable que esta ley sea un modelo para otros estados republicanos que tienen dirigentes, o sea gobernadores o también legisladores, en las legislaturas estatales de su estado, de derecha y algunos de ultraderecha, para avanzar en una agenda que es básicamente movilizar a la base trumpista que le han dicho que los inmigrantes vienen a robarles los trabajos a los estadounidenses.

La verdad es que la mayoría de esos trabajos los estadounidenses no los quieren hacer. Los inmigrantes hacen esos trabajos con gusto porque saben que es una manera de ganarse la vida en un país que les está ofreciendo otras cosas como seguridad o educación para sus hijos y todo lo que significa vivir en Estados Unidos, que por ahí en países como Argentina o Perú no se puede tener porque siempre hay una inestabilidad muy grande.

¿Esta ley va a perjudicar a Florida?

Lamentablemente, para De Santis lo que esto va a significar es que Florida va a perder miles de millones de dólares. Va a terminar perdiendo mano de obra. Lo estamos viendo por ejemplo en las cosechas que no están siendo levantadas.

¿El empresariado de Florida se perjudicaría con esta ley?

Esto genera daños y perjuicios para la actividad privada. Muchos de estos emprendedores y comerciantes son contribuyentes de las campañas. Me imagino que DeSantis no va a ser uno de los que reciba dinero de esta gente que está siendo perjudicada. Los trabajadores no están siendo parte de estas empresas, se están retirando obviamente.

El gobernador de Florida y aspirante a candidato republicano a la presidencia de 2024, Ron DeSantis, hablando con residentes en comunidades fronterizas durante un evento en Eagle Pass, Texas, el 26 de junio de 2023. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP / SUZANNE CORDEIRO

¿Esta ley tiene un trasfondo político?

Sin duda, esta ley de De Santis es parte de su campaña. Quiere ser más duro que Trump. Quiere diferenciarse.

¿Qué implicancia puede tener esta ley en el panorama político de Estados Unidos?

En una campaña presidencial, en las generales, si De Santis llegara a ser el nominado, que lo dudo porque creo que va a ser Trump, esto va a ser recordado.

Te doy un ejemplo. En California en 1994 hubo una proposición llamada 187. El gobernador en ese entonces era el republicano Pete Wilson. Él encabezó esta campaña altamente antiinmigrante. Esto significó el fin político del partido republicano en California. Las cortes eliminaron esta proposición, pero el sentimiento antiinmigrante de esa campaña nunca se olvidó.

¿La proposición de 1994 que menciona tuvo impacto en la imagen del partido republicano en California hasta hoy?

Sí. Desde ese entonces el Partido Republicano ha sido una eterna minoría en California donde no tiene ningún peso político. Esto ocurre en gran parte porque la gente no se ha olvidado lo antiinmigrante que puede ser la agrupación republicana.