La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció el martes a favor de la polémica Ley SB4 de Texas, una dura norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades arrestar y deportar a migrantes. Sin embargo, horas después una corte de apelaciones bloqueó la aplicación de la ley.

La norma es promovida por el gobernador republicano Greg Abbott. Ha sido considerada como una de las más drásticas contra los inmigrantes en la historia de Estados Unidos. Fue firmada en diciembre y debió entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal dio la razón a los demandantes y la prohibió.

Tanto la administración del presidente Joe Biden como defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) se oponen a la Ley SB4 y alegan que es inconstitucional.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ofrece una conferencia de prensa en Shelby Park en Eagle Pass, el 4 de febrero de 2024. (Foto de SERGIO FLORES/AFP). / SERGIO FLORES

El Departamento de Justicia demandó al estado de Texas a principios de enero. En su demanda afirmaba que la Constitución de Estados Unidos otorga al Gobierno federal la autoridad para regular y controlar la inmigración y las fronteras internacionales.

“En virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución y de los precedentes de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso”, declaró entonces en un comunicado la fiscal general adjunta, Vanita Gupta. “El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer cumplir la ley federal”, agregó.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó el tema al Quinto Circuito de Apelaciones, donde obtuvo el respaldo, por lo que los demandantes acudieron a la Corte Suprema para evitar que entrara en vigencia la ley.

Migrantes caminan entre el alambre y una serie de boyas colocadas en el agua a lo largo de la frontera del Río Grande con México en Eagle Pass, Texas, el 16 de julio de 2023. (Foto de SUZANNE CORDEIRO / AFP). / SUZANNE CORDEIRO

Inicialmente, el pasado lunes la Corte Suprema suspendió de manera indefinida la aplicación de la ley, pero al día siguiente le dio luz verde. Los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en la corte de apelaciones.

Pero al final del día, el Quinto Circuito de Apelaciones suspendió la entrada en vigor de la ley.

En este punto, cabe precisar que la Corte Suprema de Estados Unidos todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley SB4.

Este miércoles, los tres jueces del Quinto Circuito de Apelaciones escucharon en una audiencia los argumentos de las partes para considerar si se mantiene el bloqueo a la ley. No se sabe cuándo habrá una decisión final.

En cualquier caso, cuando el tribunal federal resuelva, la parte perdedora aún podrá apelar ante la Corte Suprema, que finalmente debería decidirse sobre la constitucionalidad de la medida.

Mientras el tema se resuelve, en esta nota te explicamos los alcances de la norma y lo que pueden hacer los migrantes si esta vuelve a estar vigente.

Migrantes con niños caminan para abordar un autobús después de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

¿Qué es la ley SB4 y en qué consiste?

La ley penaliza los ingresos ilegales a Texas y los convierte en un delito estatal.

y los convierte en un Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes . Las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia , simplemente por sospecha.

. Las autoridades , simplemente por sospecha. Autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México .

. Destina US$ 1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo.

construya La ley contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados con multas que pueden llegar a US$2.000 o condenas de hasta 20 años de prisión en caso de que los migrantes detenidos por ser indocumentados sean reincidentes.

La ley faculta a toda la policía de Texas, incluidos los agentes que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, a arrestar a inmigrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país. El delito sería un delito menor y un juez podría ordenar al acusado que abandone Estados Unidos rumbo a México, que es por donde por lo general entran los indocumentados.

Pero este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ya anunció que no recibirá inmigrantes deportados por Texas.

Un grupo de migrantes es procesado por la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente cerca de la carretera el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas. (Foto de SERGIO FLORES/AFP). / SERGIO FLORES

¿Qué deben hacer los migrantes si son arrestados en Texas?

Jose Jordan, abogado de inmigración de Los Ángeles, California, dijo a Noticias Telemundo que la Ley SB4 abre las puertas para la discriminación racial.

Aseguró que en caso de que volviese a estar vigente, es importante entender sus implicaciones: podrían detener a personas “que piensan que están indocumentadas, personas que obviamente no son blancas, como yo. Y esencialmente, si yo quiero, digamos, escuchar música latina en español, puede significar que me pare un policía porque sospeche que soy un indocumentado”.

Entonces, Jordan aconsejó al inmigrante que sea detenido por una patrulla policial en Texas que “no se ponga nervioso. Si le paran, no tiene que decirle [al policía] su estatus migratorio. No tiene que, automáticamente, darle la evidencia que necesita para usarla en su contra”.

“Lo que tienen que hacer es simplemente darle la licencia de conducir de un vehículo. Darle su seguro, que son cosas por las que siempre tienen [los policías] derecho a preguntar. Pero si le preguntan por su estatus migratorio, no tienen que decirle que están indocumentados, simplemente pueden decir: ‘[Basado] en la información que me dio mi abogado no tengo que contestar esa pregunta. Con respeto, declino responder’, y pedir un abogado”, manifestó Jordan.

Por su parte, Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo a la cadena Univisión que el principal y más importante consejo a un inmigrante “es guardar la calma”. Además, aconsejó a las personas que teman ser detenidas por la policía “acercarse a las organizaciones comunitarias de confianza y pidan una guía sobre qué hacer en caso de una detención o una redada”.

Rogelio Núñez, director ejecutivo del Proyecto Libertad, manifestó: “Le estamos diciendo a la gente que guarde silencio, que se entrene en caso de un arresto, que sepan a dónde llamar si los detienen, y pedirle que lo ayude para recuperar la libertad y luchar por sus derechos en este país. Y saber que este miedo no solo ocurre en la frontera, sino también en todas partes del estado de Texas”.

Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y que tiene clientes en el vecino estado de Texas, también habló con Univisión y recomendó a las personas que tengan temor de ser detenidas que hagan un plan con sus familiares residentes en Estados Unidos para “filmar los arrestos en caso de que ocurran”. Y que esos videos sirvan después para presentar demandas por abuso de autoridad o poder.

“Y durante las filmaciones que el familiar estadounidense le pida el nombre al agente de policía y pregunte cómo saben de su estatus legal de permanencia para poder ejecutar la detención. Que indague cómo fue que estableció que la persona que está deteniendo se encuentra indocumentado en Estados Unidos”, explicó.

Detenciones en la frontera México - Estados Unidos. (AFP).

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) elaboró una serie de consejos para los indocumentados: