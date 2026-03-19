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El representante estadounidense Robert Garcia, demócrata de California, habla junto a una foto de Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido por agentes federales de inmigración en Minneapolis el 20 de enero de 2026(Foto de Jim Watson / AFP).
El representante estadounidense Robert Garcia, demócrata de California, habla junto a una foto de Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido por agentes federales de inmigración en Minneapolis el 20 de enero de 2026(Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

Un juez federal de inmigración en Nueva York negó el asilo en Estados Unidos a la familia de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que captó la atención nacional tras ser detenido junto a su padre el pasado enero en Minnesota y trasladado a un centro de inmigración en Texas, donde estuvieron casi dos semanas.

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