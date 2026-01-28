Agentes dispersan con gas protesta en Texas por detención de niño migrante en Estados Unidos

Agentes del orden del estado de Texas dispersaron este miércoles con gas lacrimógeno una manifestación que pedía la liberación de un niño ecuatoriano de cinco años detenido por la policía migratoria en Estados Unidos.

Unas cien personas se concentraron afuera del centro de detención para familias migrantes en Dilley, en el centro-sur de Texas, adonde fue trasladado junto a su padre el menor Liam Conejo Ramos, de cinco años.

Ambos fueron detenidos el 20 de enero durante las redadas migratorias en el estado de Minnesota. También en el marco de las redadas en ese estado, dos activistas estadounidenses murieron baleados por agentes federales en las últimas semanas.

Los manifestantes en Texas llevaban carteles y gritaban consignas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“ICE aterroriza y criminaliza a los niños” y “Noem no va más”, decían algunas de las pancartas.

Miembros de las fuerzas del orden del estado de Texas llegaron al lugar equipados con trajes antidisturbios y tras ordenar a la multitud que retrocediera, dispararon gas lacrimógeno y detuvieron al menos a dos personas.

El proyectil de gas cayó cerca de dos periodistas de la AFP e impactó directamente al videorreportero, que no pudo volver a trabajar de inmediato.

Varios manifestantes quedaron afectados por el gas, con irritación en los ojos y tos constante, y la multitud se dispersó.

El caso del niño ecuatoriano detenido por ICE se volvió un símbolo de la indignación de los manifestantes que denuncian los métodos de la policía migratoria como brutales.

Las imágenes del menor, que llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman en el momento de la detención, dieron la vuelta al mundo.

El martes, un juez federal bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, fueran deportados.

Según reportes de prensa, tanto el menor como su padre tienen un proceso pendiente de ser resuelto en una corte de migración.

El juez también impidió que ambos sean trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes migratorias.

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado 24 de enero, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. (AFP)

