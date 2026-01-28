Agentes dispersan con gas protesta en Texas por detención de niño migrante en Estados Unidos

Escuchar
Una mujer atiende a un manifestante que fue gaseado por la policía durante una manifestación y vigilia afuera del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 28 de enero de 2026. (Moisés ÁVILA / AFP)

Una mujer atiende a un manifestante que fue gaseado por la policía durante una manifestación y vigilia afuera del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 28 de enero de 2026. (Moisés ÁVILA / AFP)

Una mujer atiende a un manifestante que fue gaseado por la policía durante una manifestación y vigilia afuera del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 28 de enero de 2026. (Moisés ÁVILA / AFP)
Una mujer atiende a un manifestante que fue gaseado por la policía durante una manifestación y vigilia afuera del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 28 de enero de 2026. (Moisés ÁVILA / AFP)
/ MOISES AVILA
Por Agencia AFP

Agentes del orden del estado de Texas dispersaron este miércoles con gas lacrimógeno una manifestación que pedía la liberación de un niño ecuatoriano de cinco años detenido por la policía migratoria en Estados Unidos.

