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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que Israel y Hezbolá habían acordado detener los combates, y añadió que las conversaciones con Irán avanzaban “a un ritmo rápido” después de haber parecido en riesgo debido a la ofensiva israelí en Líbano.

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