icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en la convención del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en la convención del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ofreció su apoyo este domingo para que el presidente Donald Trump cumpla su promesa de entregar 5.000 dólares a todos los adultos del país, si los republicanos ganan las elecciones de medio mandato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.