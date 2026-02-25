Escuchar
Resumen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el 24 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó hoy el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión como un “completo desastre” en el que profirió “mentiras, propaganda y odio”.

