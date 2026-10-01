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Resumen

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Lindsay Clancy asiste a una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, el 29 de septiembre de 2026. (Greg Derr / POOL / AFP)
Lindsay Clancy asiste a una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, el 29 de septiembre de 2026. (Greg Derr / POOL / AFP)
/ GREG DERR
Por Agencia AFP

Un juez rechazó este jueves el pedido de absolución de Lindsay Clancy, una mujer acusada de matar a sus tres hijos en Estados Unidos, luego de un proceso judicial muy mediático en el cual el jurado no logró emitir un veredicto.

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