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Resumen

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Lindsay Clancy asiste a una audiencia preliminar de su caso en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Massachusetts, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de Greg Derr / AFP).
Lindsay Clancy asiste a una audiencia preliminar de su caso en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Massachusetts, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de Greg Derr / AFP).
/ GREG DERR
Por Agencia AFP

El abogado de Lindsay Clancy, una madre estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos, pidió el martes a un juez que su cliente fuera absuelta, después de que el jurado no alcanzara un veredicto en el caso.

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