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Resumen

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El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, interroga al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, el 12 de mayo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, interroga al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, el 12 de mayo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió a los 71 años tras una “enfermedad breve y repentina”, indicó este domingo su oficina.

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