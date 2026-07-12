El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente Donald Trump, murió debido a un problema en una arteria que se desgarró, según el informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia entregado este domingo.

“Los hallazgos preliminares del examen fueron: Disección aórtica debida a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica”, explicó el forense en una escueta declaración.

Aclararon que el certificado de defunción permanecerá en “estado pendiente” hasta que se concluyan todas las pruebas toxicológicas y microscópicas; en ese momento, el documento se actualizará para reflejar la causa del fallecimiento y clasificar adecuadamente la causa de la muerte.

Una disección aórtica es una afección grave en la que se produce un desgarro en la capa interna de la arteria más importante del cuerpo, la aorta.

La sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que las capas interna y media de la aorta se separen. Si la sangre atraviesa la pared aórtica externa, a menudo, la disección aórtica es mortal, según describe la Clínica Mayo.

Lindsey Graham se había reunido hace unos días con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Ucrania, Kiev) (EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS) / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT

La Oficina de Graham se había limitado a decir que el senador de 71 años, había fallecido la noche del sábado tras una breve y repentina enfermedad. El senador había regresado hacia pocos días de Ucrania.

Este domingo también se ha conocido el audio de la respuesta de los servicios de emergencia, en la que se detalló que una mujer llamó para reportar que el senador estaría sufriendo un dolor en el pecho, según TMZ.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, llamó desde Baltimore (Maryland), y dijo que el senador se encontraba solo.

En un principio, los paramédicos no pudieron acceder a la vivienda de Graham porque la puerta estaba cerrada con llave, pero finalmente lograron iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

No está claro si Graham murió en su residencia o alcanzó a ser llevado al hospital. El senador cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel y Ucrania.

VIDEO RECOMENDADO

El pasado 9 de octubre de 2025, poco después del anuncio del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la ciudad de Gaza. Más de ocho meses después, y con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por la Cruz Roja, los rescatistas pueden al fin buscar a quienes siguen allí sepultados. (EFE)

SOBRE EL AUTOR