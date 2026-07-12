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La Oficina de Lindsey Graham se había limitado a decir que el senador de 71 años, había fallecido la noche del sábado tras una breve y repentina enfermedad. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
La Oficina de Lindsey Graham se había limitado a decir que el senador de 71 años, había fallecido la noche del sábado tras una breve y repentina enfermedad. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
Por Agencia EFE

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente Donald Trump, murió debido a un problema en una arteria que se desgarró, según el informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia entregado este domingo.

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