El triángulo amoroso de astronautas de la NASA que casi acaba en un asesinato

Hace unos días se supo que la NASA está investigando lo que podría ser el primer delito cometido en el espacio. Según "The New York Times", el caso es protagonizado por la astronauta Anne McClain, quien está acusada de usurpación de identidad y de acceso irregular a los registros financieros de su ex esposa desde la Estación Espacial Internacional (ISS), donde estaba realizando una misión de seis meses. Esta revelación trae a la memoria otro hecho policial ocurrido en el 2007, relacionado con un triángulo amoroso que implicó a la astronauta estadounidense Lisa Marie Nowak.

El 5 de febrero del 2007, Lisa Marie Nowak, casada y con 3 hijos, condujo su auto por cerca de 14 horas, recorriendo poco más de 1.500 kilómetros, desde Houston a Orlando, para secuestrar y presuntamente asesinar a la que era la nueva pareja de su ex amante.

Lisa Marie Nowak había tenido un romance con el también astronauta de la NASA William Oefelein, pero un día esta relación extramarital se terminó. La investigación de la policía concluyó que la aventura duró cerca de dos años; había finalizado a fines del 2006.

Poco tiempo después de terminar su aventura con Lisa Marie Nowak, William Oefelein conoció a la ingeniera Colleen Shipman, la tercera protagonista en esta historia y con quien se involucraría sentimentalmente.

La relación entre Oefelein y Shipman no cayó nada bien en Nowak, quien planeó secuestrar y presuntamente asesinar a la que consideraba su rival.

Los astronautas Lisa Nowak y William Oefelein. (Foto: Reuters).

Para perpetrar su venganza, Lisa Marie Nowak metió en su automóvil un cuchillo plegable, una pistola a presión, gas pimienta, una soga, una gabardina, una peluca negra y guantes de látex. Como el viaje era bastante largo y no quería perder tiempo en una estación de gasolina para utilizar el baño, decidió colocarse un pañal espacial, de los que utilizan los astronautas, y llevarse una cantidad de estos en caso de emergencia.

Nowak sabía el día y hora en que iba a arribar el vuelo de Colleen Shipman a Orlando, y decidió esperarla. Las cámaras de seguridad de la terminal aérea mostraron que Nowak se colocó una peluca negra y una gabardina y cuando ubicó a Shipman la siguió hasta su vehículo.

William Oefelein en una imagen del 31 de enero del 2007. (AP).

"Escuché un ruido a mis espaldas cuando me acercaba al coche. Podía oír el sonido de alguien poniéndose unos pantalones. Entonces corrí hacia mi automóvil y me encerré dentro. Aquella persona en la oscuridad comenzó a golpear en mi ventana. Era Nowak, quién se inventó una historia pidiéndome ayuda. Finalmente rompió mi ventana, me roció en la cara con gas pimienta e intentó subirse al automóvil. Entonces pisé el acelerador y me pregunté si habría un arma apuntando a mi cabeza", narró Shipman en el juicio contra Nowak.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, sorprendieron a Nowak arrojando algunos objetos (pañales y las armas que utilizó) a un contenedor de basura. Trataba de eliminar las pruebas que podrían incriminarla, pero solo agravó su situación.

Lisa Nowak no recibió una condena dura gracias a que no contaba con antecedentes. (Foto: AP).

Al momento de registrar el auto de Lisa Marie, la policía halló mapas del área y un diseño del aeropuerto, así como una carta que ella le escribió a la madre de su examante, donde le confesaba que pensaba divorciarse para oficializar la relación con su hijo.

Nowak fue acusada de intento de secuestro, agresión, intento de robo de vehículos y destrucción de pruebas. No pasó mucho tiempo en prisión porque fue sentenciada a un año con libertad condicional, ello gracias a que no registraba antecedentes penales.

Sin embargo, este escándalo provocó que sea despedida de la Marina y expulsada del programa espacial de la NASA. Además, perdió su rango de Capitán a Comandante, con lo que redujo su calificación salarial y pensión.

La historia causó tanto revuelo, que incluso se realizó una película basada en ello, titulada "Lucy in the Sky", protagonizada por la reconocida actriz Natalie Portman, que será lanzada en setiembre de este año.

¿Qué sucedió con Lisa Marie Nowak, William Oefelein y Colleen Shipman? La primera está totalmente desaparecida de la vida pública, mientras que los segundos llegaron a casarse en el 2010 y ahora residen en Alaska. Incluso, ambos fundaron la web Adventurewrite.com, que promueve la escritura para niños. Shipman además trabaja es escritora.