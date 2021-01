Lisa Murkowski, la primera senadora republicana que pide la dimisión de Trump “Creo que debería irse. Dijo que no se presentará, no aparecerá en la toma de posesión (de Biden)”, aseguró la senadora Lisa Murkowski en referencia al anuncio de Donald Trump de que no participará en la transmisión del mando a Joe Biden el próximo 20 de enero