La guerra lanzada por Israel en octubre de 2023 contra la Franja de Gaza “es un genocidio en todo el sentido de la palabra”, denunció este martes el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

“No se puede hablar de un orden internacional justo mientras Palestina siga siendo un punto ciego dentro de él. Lo que ha ocurrido en Gaza es genocidio en todo el sentido de la palabra, y una mancha de vergüenza en la conciencia de la humanidad en su conjunto”, dijo el emir de Catar, país que actúa como mediador clave en esta guerra.

El catarí, el único jefe de Estado de un país árabe del golfo Pérsico que ha acudido a Nueva York, lamentó en su discurso que “las generaciones futuras se sorprenderán por la enorme brecha entre la magnitud de la catástrofe y el nivel de la respuesta internacional para detenerla”, al tiempo que condenó las acciones de Israel.

Asimismo, denunció que ante “la magnitud del rechazo público mundial” a la campaña de Israel en Gaza y otras partes de Oriente Medio, los líderes israelíes “recurren a lanzar acusaciones indiscriminadamente en todas direcciones” en lugar “de mirarse en el espejo”.

“A veces, invocando acusaciones de antisemitismo, y en otras recurriendo a teorías de conspiración y acusando a otras potencias y Estados de ser responsables de crear su imagen negativa. Es como si no hubiera medios de comunicación, como si los soldados israelíes no se hubieran jactado a través de audios e imágenes de sus crímenes”, dijo.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Al Thani recordó que Catar, junto a Egipto, Turquía y Estados Unidos, ejerce como mediador para detener la guerra en Gaza -que ha provocado desde octubre de 2023 la muerte de alrededor de 74.000 personas- hasta alcanzar un frágil alto el fuego que Doha trata de “consolidar y avanzar hacia una paz duradera”.

Para ello, pidió a Israel que cumpla “sus compromisos en su totalidad: un cese definitivo de las operaciones, la retirada de la Franja, el levantamiento del bloqueo y la entrega incondicional de asistencia humanitaria”, condiciones que hasta el momento no se han producido.

“Lidiar con Israel, poner fin al daño que causa y frenar su conducta ilegal constituyen la verdadera prueba de la seriedad de la comunidad internacional a la hora de defender los valores y el estado de derecho. La ley debe aplicarse por igual a todos. Cuando obliga a los vulnerables pero exime a los poderosos, pierde su significado”, sentenció.