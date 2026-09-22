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Resumen

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El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización en Nueva York (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización en Nueva York (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

La guerra lanzada por Israel en octubre de 2023 contra la Franja de Gaza “es un genocidio en todo el sentido de la palabra”, denunció este martes el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

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