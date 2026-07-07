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Agentes del ICE rodean el cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026. (Captura de X @MarioNawfal)
Agentes del ICE rodean el cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026. (Captura de X @MarioNawfal)
Por Agencia EFE

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) mató a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Houston, Texas, según informó un portavoz del gobierno a EFE que asegura que el agente disparó en “defensa propia”.

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