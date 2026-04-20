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La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 5 de junio de 2025. (Oliver Contreras / AFP)
La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 5 de junio de 2025. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia AFP

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, dejará su cargo, informó la Casa Blanca el lunes, tras una gestión marcada por una serie de escándalos, entre ellos denuncias sobre el trato a jóvenes empleadas.

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