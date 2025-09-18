La Administración estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela. Foto: EFE
La Administración estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela. Foto: EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe son “asesinatos ilícitos”, dice HRW
Resumen de la noticia por IA
Los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe son “asesinatos ilícitos”, dice HRW

Los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe son “asesinatos ilícitos”, dice HRW

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los ataques de contra dos lanchas en aguas del mar Caribe que causaron la muerte de catorce personas, todos ellos narcotraficantes venezolanos, según el presidente Donald Trump, fueron “asesinatos extrajudiciales ilícitos”, aseguró este jueves.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas”, dijo Sarah Yager, directora en Washington de HRW.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La Administración estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela, alegando que se trataba de narcotraficantes intentando introducir droga en su país.

PUEDES VER: Venezuela anuncia maniobras militares en isla en el Caribe ante “amenaza” de EE.UU.

El problema de los narcóticos entrando a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario”, explicó Yager.

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar, minimizar el daño y preservar la vida humana. Solo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”, añade la organización en un comunicado.

Trump ha empleado la para justificar estos ataques en medio de la escalada de las tensiones con Venezuela.

El pasado 2 de septiembre, el mandatario anunció que las fuerzas estadounidenses habían derribado una lancha proveniente de Venezuela en la que, según Washington, viajaban que murieron en el acto.

Donald Trump, Nicolás Maduro y el bote que fue atacado por Estados Unidos en el mar Caribe. (AFP / Captura de video).
Donald Trump, Nicolás Maduro y el bote que fue atacado por Estados Unidos en el mar Caribe. (AFP / Captura de video).

Hace unos días, anunció que habían llevado a cabo otro golpe contra otra lancha en la que viajaban tres personas y que según él iba repleta de cocaína y fentanilo.

Y, un día después, declaró a los medios que son tres los ataques que se han llevado a cabo, pero no dio más detalles.

Todo esto forma parte del operativo de EE.UU., que Caracas ha criticado duramente para , que Washington considera como una “amenaza” para la seguridad nacional.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC