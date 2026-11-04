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Resumen

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Simpatizantes del candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
Simpatizantes del candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

Los demócratas ha logrado hacerse con el control del Senado en las elecciones de medio mandato celebradas este miércoles en Estados Unidos, según proyecciones de ABC y NBC, que les otorgan 51 escaños en la Cámara.

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