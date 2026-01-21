Los discursos visuales y la IA de Trump: así utiliza esta tecnología el presidente de EE.UU. para sus mensajes y amenazas

Donald Trump subió este martes 20 a su plataforma Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial que hacía alusión directa a sus pretensiones de hacerse con el control de Groenlandia.

La imagen, publicada en la víspera de la presencia del presidente norteamericano en el Foro Económico Mundial de Davos, lo mostraba sosteniendo una bandera de su país en un paisaje nevado acompañado de JD Vance y Marco Rubio junto a un cartel que señalaba “Groenlandia, territorio de Estados Unidos desde el 2026”.

La publicación de Trump en Truth Social. (Captura de pantalla)

La presentación de Trump ha contribuido a hacer más tenso el ambiente en medio de las amenazas anexionistas del mandatario estadounidense y el rechazo de la Unión Europea a estas afirmaciones.

El líder republicano ha puesto sobre la mesa la adquisición de la gran isla ártica en las reuniones en Davos con los líderes europeos.

El accionar de Trump en la presente semana ha dado mucho que hablar, pues filtró capturas de pantalla de los mensajes que intercambió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“No entiendo lo qué estás haciendo en Groenlandia”, señalaba uno de los textos de Macron, cuya veracidad fue confirmada por su entorno a los medios europeos. La filtración mostraba que el mandatario galo había planteado a Trump una reunión para este jueves 22 con representantes de Ucrania, Dinamarca y Siria, además de otra cita aparte con los rusos.

¿SEÑAL DE EXPANSIONISMO?

Las publicaciones de Trump producidas con inteligencia artificial (IA) no se detuvieron con la imagen que lo mostraba en Groenlandia, pues también subió una foto editada que mostraba un mapa con Canadá, Groenlandia y Venezuela pintados con los colores de la bandera estadounidense.

Trump subió una foto editada con IA en la que Canadá, Groenlania y Venezuela aparecen como territorios estadounidenses. (Foto: Donald Trump / Truth Social)

La fotografía original se tomó en agosto del 2025 durante una reunión de Trump en la Casa Blanca con varios líderes europeos, entre los que se encontraban Macron y Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido.

Esta clase de publicaciones en Internet han sido consideradas por la prensa internacional como signos de la presunta vocación expansionista de Trump y hay quienes apuntan a que el uso extendido de contenido generado por IA por parte del gobernante estadounidense es una señal de que su discurso se ha hecho mucho más virulento.

El analista internacional Francisco Belaunde, docente de las universidades San Ignacio y Lima, no está de acuerdo con esta última afirmación. Desde su perspectiva, el uso cada vez mayor de IA por parte del líder del Partido Republicano no es más que una extensión del mensaje que ya ha venido transmitiendo.

“Trump ya crea suficiente zozobra con sus declaraciones y sus tuits. Que utilice la inteligencia artificial para estas imágenes no va a cambiar mucho. Por supuesto, algunas cosas pueden escandalizar más, como el tema de Groenlandia, pero igual va a estar en la línea de lo que él ya dice”, sostiene el especialista.

Belaunde recuerda que el presidente de Estados Unidos ya tenía un historial de material polémico hecho con IA desde antes, como un video en el que el mismo Trump se mostraba arrojando excremento desde un avión a manifestantes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de su país.

“Todo eso indigna, pero más allá de eso lo que hace es ratificar lo que dice, pero más que generar inquietud indica que es una persona gravemente perturbada, que sube cosas que un presidente normal nunca mostraría”, remata Belaunde.

MÁS PUBLICACIONES

El uso de contenido generado por inteligencia artificial por parte de Donald Trump ha ido en aumento desde la campaña electoral que lo llevó a su segunda presidencia. En ese periodo de hizo eco de que, por ejemplo, el por entonces candidato republicano publicó varias imágenes que sugerían que la base de fans de la cantante Taylor Swift apoyaba su causa política.

Durante la carrera electoral también proliferaron imágenes que mostraban a Trump rodeado de personas afroamericanas, sugiriendo que tenía un apoyo creciente entre esta comunidad y con la intención de sumar votos de esta comunidad.

En ambos casos diversos equipos de verificación de datos independientes demostraron que se trataba de material generado con IA. Particularmente sensible fue el caso de las imágenes relacionadas a Taylor Swift, pues los asesores legales de la famosa cantante consideraron entablar una demanda.

A partir del inicio de su mandato, Trump incrementó su apuesta por las imágenes de IA. Entidades como Polifact y PBS reconocieron que este punto marcaba una distancia marcada del magnate con respecto a sus antecesores en el sillón presidencial.

Un reporte de Polifact señala que desde su investidura, que ocurrió el 20 de enero del 2025, hasta el 23 de octubre del año pasado el presidente estadounidense había empleado la IA en 36 publicaciones.

PBS señala que “el artificio llega con el estilo habitual de Trump -descarado y llamativo— y concuerda con la intensa publicación de memes de su equipo de redes sociales”.

La utilización de memes ha sido parte importante de la estrategia de comunicación del gobierno desde el inicio de la segunda Administración Trump y ha estado estrechamente relacionada al uso del equipo de redes sociales del gobierno estadounidense.

Como es de esperar, muchas de estas publicaciones han generado polémica en mayor o menor medida, pero el entorno del mandatario ha defendido el material de esta naturaleza.

“En ninguna parte de la Constitución se dice que no podemos publicar memes explosivos”, señalaba la cuenta de X de la Casa Blanca en julio del año pasado.

(Foto: Captura de pantalla / @WhiteHouse)

A lo largo del último año, las postales de IA utilizadas por Trump han sido diversas y hasta ha sido retratado vestido como Papa o mostrando un edificio de lujo en Gaza. Asimismo, el mandatario ha empleado la tecnología para crear montajes impactantes sobre presuntos operativos del ICE y caricaturas relacionadas a las detenciones de migrantes.

Polifact indica que de las 36 publicaciones con IA que Trump mostró entre enero y octubre del 2025, 12 denigraban a sus adversarios políticos o críticos. Publicaciones como la que lo mostraba arrojando heces o un video que mostraba a los demócratas arrodillados ante él han sido parte habitual de este discurso visual.

En diálogo con PBS, el historiador político Evan Cornog señalaba en setiembre del año pasado que estos posteos en las redes estaban hechos para la reacción inmediata del público y que el equipo de Trump era consciente del impacto que siempre tuvieron las imágenes políticas más allá de si su mensaje era veraz o no.

“Cuando lo ves, lo entiendes. No requiere ningún esfuerzo, ni para quien lo produce, sino sobre todo para quien lo consume”, comentaba Cornog.

A pesar de lo anterior, el uso de estas imágenes no tendría el mismo impacto en el ámbito geopolítico más amplio. Francisco Belaunde insiste en que de cara a este escenario, el contenido hecho con IA no genera un mayor temor entre los adversarios internacionales y los aliados en desacuerdo.

A lo anterior se añade que el contenido generado con inteligencia artificial tampoco profundiza el accionar aparentemente impredecible de Trump, debido a que la “teoría del loco” con la que sugiere ser capaz de cualquier cosa viene perdiendo el impacto que tuvo en el inicio de su segundo mandato.

“En realidad esto no le aporta gran cosa a Estados Unidos, pero este proceder ya está llegando a un límite, si es que alguna vez le sirvió esta herramienta de enviar esos mensajes controvertidos”, finaliza Belaunde.

