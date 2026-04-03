Los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”, según informaron este viernes los mediadores a The Wall Street Journal.

Según le explicaron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos “son inaceptables”.

Pakistán anunció la semana pasada que acogería en los “próximos días” conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Su iniciativa cuenta con el respaldo de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

El Gobierno pakistaní fue precisamente el encargado de canalizar la propuesta de paz enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, que acabó rechazándola por considerarla “excesiva” y respondió a Washington con sus propias condiciones.

Imagen de humo elevándose desde el puente B1 en Karaj, en Irán, que fue destruido por Estados Unidos. (Captura de video).

Los intermediarios dicen estar trabajando en nuevas propuestas para acercar a los países a una solución, a la vez que estudian trasladar las eventuales negociaciones a Doha o Estambul.

Hace unos días, Trump afirmó que Irán le había solicitado un “alto el fuego” y señaló que considerará esa posibilidad en cuanto el estrecho de Ormuz haya sido reabierto, algo que Teherán negó poco después.

Este miércoles, el mandatario aseguró, en un discurso a la nación, que atacará “con dureza” a Irán durante las próximas dos o tres semanas.

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