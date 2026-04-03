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Los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”, según informaron este viernes los mediadores a The Wall Street Journal.
Los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”, según informaron este viernes los mediadores a The Wall Street Journal.
Según le explicaron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de Estados Unidos “son inaceptables”.
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Pakistán anunció la semana pasada que acogería en los “próximos días” conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.
Su iniciativa cuenta con el respaldo de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.
El Gobierno pakistaní fue precisamente el encargado de canalizar la propuesta de paz enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, que acabó rechazándola por considerarla “excesiva” y respondió a Washington con sus propias condiciones.
Los intermediarios dicen estar trabajando en nuevas propuestas para acercar a los países a una solución, a la vez que estudian trasladar las eventuales negociaciones a Doha o Estambul.
Hace unos días, Trump afirmó que Irán le había solicitado un “alto el fuego” y señaló que considerará esa posibilidad en cuanto el estrecho de Ormuz haya sido reabierto, algo que Teherán negó poco después.
Este miércoles, el mandatario aseguró, en un discurso a la nación, que atacará “con dureza” a Irán durante las próximas dos o tres semanas.
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