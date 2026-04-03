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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump durante una intervención televisada sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump durante una intervención televisada sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

Los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”, según informaron este viernes los mediadores a The Wall Street Journal.

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