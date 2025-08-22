Los hermanos Erik y Lyle Menéndez llevan más de tres décadas tras las rejas por haber asesinado a sus padres, José y Kitty, en 1996. Considerados en su momento por la opinión pública como parricidas despiadados, su caso volvió a llamar la atención gracias a la serie de Netflix “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez” (2024) y hoy miles de usuarios de las redes sociales apoyan a los hermanos, que piden que se les conceda la libertad condicional pues defienden que actuaron en defensa propia. Sin embargo, uno de ellos ya tuvo una respuesta negativa.

Los hermanos Menéndez fueron condenados en 1996 a dos cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. La sentencia dice que cometieron el crimen para quedarse con la fortuna familiar. En contraparte, Erik, actualmente de 54 años, y Lyle Menéndez, de 57, denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre, algo que, afirman, su madre sabía, pero decidió ignorar. Los hijos de la pareja tenían 18 y 21 años cuando cometieron el crimen.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Aunque Erik y Lyle pidieron durante décadas que se revisara su sentencia, la respuesta siempre fue negativa. Sin embargo, el caso dio un giro en mayo de este año, cuando la Justicia de EE.UU. revisó su sentencia y la redujo a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, lo que abrió la posibilidad de que pudieran solicitar una audiencia para salir de prisión.

Luego de cerca de tres meses de espera, los hermanos se enfrentan a esas audiencias clave esta semana, aunque de forma separada. El jueves 21 Erik presentó sus argumentos de liberación ante una comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California y este viernes 22 es el turno de Lyle. Ambos cumplen condena en la Institución Correccional Richard J. Donovan, en San Diego, California.

La noche del jueves, la junta negó la libertad condicional a Erik Menéndez, lo que no augura nada bueno para Lyle.

El reclamo de los hermanos, que tuvieron la oportunidad de comparecer ante el panel tras recibir sus nuevas sentencias en mayo, es respaldada por su familia y algunas celebridades, entre ellas Kim Kardashian.

Lyle y Erik Menéndez durante una audiencia. Su caso se inició hace más de 30 años (Foto: AFP) / VINCE BUCCI

“Durante más de 35 años, han mostrado un crecimiento sostenido (...) Han asumido toda la responsabilidad. Expresan su sincero arrepentimiento a nuestra familia hasta el día de hoy, y han construido una vida plena, definida por el propósito y el servicio”, dijeron sus familiares en un comunicado divulgado antes de las audiencias.

Un crimen que conmocionó a EE.UU.

El 20 de agosto de 1989, Lyle y Erik Menéndez entraron al estudio de su mansión de Beverly Hills y dispararon más de una decena de veces contra sus padres mientras estos veían televisión. Usaron escopetas.

Inicialmente, Erik y Lyle intentaron atribuir el crimen a la mafia y armaron una coartada. Le dijeron a la Policía que hallaron los cuerpos de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa. Los jóvenes levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar. Posteriormente, la confesión de Erik con su terapeuta llevó a su detención.

Durante el juicio, que fue transmitido por televisión, los abogados de los hermanos sostuvieron que el crimen fue consecuencia de años de abuso psicológico y sexual a manos de un padre violento y una madre negligente. Sin embargo, los fiscales desestimaron los argumentos sobre el abuso y concluyeron que el móvil fue el dinero.

La familia Menendez vivía en un barrio de Beverly Hills (Foto: Netflix)

En mayo del 2023, sus abogados presentaron una petición de habeas corpus en la que solicitaron a un juez que considere nuevas pruebas del abuso sexual de su padre contra ellos. Entre las nuevas evidencias que se examinaron está una carta de 1988 que presuntamente Erik Menéndez, entonces de 17 años, le habría enviado a su primo Andy Cano, en la que hace referencia a los abusos sexuales de su padre.

El diario “The New York Times” destaca que en los últimos años, los hermanos han vuelto a estar en el foco mediático precisamente tras la divulgación de las nuevas pruebas de abuso sexual. Además, la serie de Netflix y un documental sobre el caso avivaron el interés en que se revise el caso. “Un gran número de jóvenes acudió a las redes sociales para pedir la liberación de los hermanos”, apunta el medio.

Una poco probable reducción de condena

Aunque las audiencias de los hermanos se programaron para esta semana, en general, si los pedidos de libertad condicional son aprobados toma varios meses que se materialicen.

La comisión del Departamento de Servicios de Correcciones y Rehabilitación de California debe evaluar la evidencia y escuchar a los solicitantes, que deben demostrar que se arrepienten y no representan peligro alguno para la sociedad.

El órgano ya rechazó el pedido de Erik y este viernes deberá emitir una recomendación sobre si Lyle es apto para que se le conceda la libertad condicional. Dada la decisión que se tomó sobre Erik es poco probable que su hermano obtenga un resultado favorable e incluso si lo obtuviera no saldría inmediatamente de prisión.

La decisión final sobre la libertad condicional recae en el gobernador de California, Gavin Newsom, quien dispone de las facultades para conceder o denegar esta petición a asesinos convictos.

El proceso puede durar hasta cuatro meses. Newsom es uno de los dos únicos gobernadores con la facultad de anular la recomendación de un panel de libertad condicional. El otro está en Oklahoma, explica “The New York Times”.

“Si bien el gobernador ha afirmado la gran mayoría de las recomendaciones de libertad condicional (el año pasado rechazó 11 concesiones de libertad condicional de 1.154 personas que fueron recomendadas para su liberación), ha revertido las decisiones de la junta de libertad condicional en algunos de los casos de más alto perfil y más notorios que han llegado a su escritorio”, detalla el medio.