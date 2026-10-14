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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump observa durante un mitin de campaña en el Centro Deportivo Memorial Curtis D. Menard en Wasilla, Alaska, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump observa durante un mitin de campaña en el Centro Deportivo Memorial Curtis D. Menard en Wasilla, Alaska, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El Partido Republicano está empezando a adoptar una estrategia de control de daños al asumir lo que los sondeos apuntan cada vez con más claridad: que tras las legislativas de noviembre perderán el control de la Cámara Baja del Congreso ante la creciente impopularidad del presidente estadounidense, Donald Trump, por el aumento del coste de la vida.

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