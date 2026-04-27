Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña llegan a la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 27 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña llegan a la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 27 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

Los reyes Carlos III y Camila, del Reino Unido, aterrizaron este lunes en EE.UU. para comenzar una visita de Estado de cuatro días que busca celebrar los 250 años de independencia del país norteamericano y que se produce en un momento de tirantez diplomática entre el Gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo de Keir Starmer por la falta de apoyo de Londres en la guerra contra Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.