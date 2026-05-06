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La presidenta pro tempore del Senado de Virginia, Louise Lucas, demócrata por Portsmouth, escucha el debate en el pleno del Senado, en Richmond, Virginia, el 17 de febrero de 2026. (Ryan M. Kelly / AP)
La presidenta pro tempore del Senado de Virginia, Louise Lucas, demócrata por Portsmouth, escucha el debate en el pleno del Senado, en Richmond, Virginia, el 17 de febrero de 2026. (Ryan M. Kelly / AP)
Por Agencia EFE

El FBI llevó a cabo una redada el miércoles en la oficina y en un negocio de una destacada congresista demócrata de Virginia como parte de una investigación por corrupción, reportó la prensa estadounidense.

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