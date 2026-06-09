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Víctor Rivas, sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, quien fue atacado por un caimán en Louisiana. (Oficina del Sheriff de St. Charles Parish / EFE)
Víctor Rivas, sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, quien fue atacado por un caimán en Louisiana. (Oficina del Sheriff de St. Charles Parish / EFE)
Por Agencia EFE

Un hombre, sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, fue atacado por un caimán cuando intentaba huir por segunda vez de la policía atravesando un pantano de Louisiana (EE.UU.), según informaron las autoridades del estado sureño.

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