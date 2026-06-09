Un hombre, sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, fue atacado por un caimán cuando intentaba huir por segunda vez de la policía atravesando un pantano de Louisiana (EE.UU.), según informaron las autoridades del estado sureño.

El incidente ocurrió el pasado 7 de junio, cuando Víctor Rivas, de 40 años, llamó la atención de las autoridades tras chocar su vehículo contra una barrera de concreto y seguir conduciendo en una autopista cerca a Nueva Orleans.

A man suspected of driving while impaired was attacked by an alligator after attempting to flee police in Louisiana. pic.twitter.com/VYRnvW6y48 — Derek (@DerekBil) June 9, 2026

Más tarde, la Policía Estatal de Louisiana trató de detenerlo tras observar supuestos “signos de intoxicación” pero el hombre huyó a pie saltando desde un puente elevado de la autopista a un pantano, explicó en un comunicado la Oficina del Alguacil de la Parroquia de St. Charles.

Los agentes del Alguacil se unieron a la búsqueda y Rivas fue encontrado caminando por una carretera.

Cuando los agentes se acercaron para detenerlo, huyó nuevamente hacia el pantano donde fue atacado por el caimán y sufrió heridas en ambos brazos.

El ataque fue captado por la cámara corporal de uno de los agentes del alguacil.

A pesar de que estaba herido, Rivas continuó huyendo pero fue localizado por drones de la Policía.

El hombre fue detenido al salir del pantano y trasladado al hospital, donde fue tratado por lesiones que no ponen en peligro su vida.

Rivas está acusado de manejar un vehículo en estado de ebriedad y resistirse al arresto.

La Oficina del Alguacil dijo en su comunicado que el caimán “no resultó herido y desde entonces ha regresado a su patrulla habitual por el pantano”.

Louisiana es el estado con mayor población de caimanes en Estados Unidos, albergando entre 2 y 3 millones de ejemplares en sus extensos pantanos, ríos y humedales.

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