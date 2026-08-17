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Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, comparecerá en una audiencia preliminar en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, el 11 de agosto de 2026. (DAVID DEE DELGADO / POOL / AFP)
Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, comparecerá en una audiencia preliminar en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, el 11 de agosto de 2026. (DAVID DEE DELGADO / POOL / AFP)
/ DAVID DEE DELGADO
Por Agencia AFP

El juicio estatal por homicidio contra Luigi Mangione se pospondrá después de que admitiera ante una jueza federal que disparó contra el director ejecutivo de una aseguradora de salud de Estados Unidos, según una orden judicial del lunes.

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