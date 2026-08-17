El juicio estatal por homicidio contra Luigi Mangione se pospondrá después de que admitiera ante una jueza federal que disparó contra el director ejecutivo de una aseguradora de salud de Estados Unidos, según una orden judicial del lunes.

Sus abogados pidieron que se desestimen los cargos estatales al argumentar que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El juicio estatal por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthCare Brian Thompson estaba previsto a iniciar el próximo mes.

A comienzos de diciembre habrá una audiencia en el caso estatal.

En un juzgado el viernes, Mangione admitió haber matado al jefe de la aseguradora en una calle en Manhattan. Se declaró culpable de los cargos de acoso ante una jueza federal.

“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, dijo. Será sentenciado el 18 de diciembre.

Los fiscales dijeron que buscan cadena perpetua.

Mangione enfrenta cargos de acoso a nivel federal y de homicidio en el estado de Nueva York. Sus abogados pidieron el mismo viernes que se desestimara el proceso estatal.

“Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación”, afirmó su abogada, Karen Friedman Agnifilo.

El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg dijo que “está preparando incansablemente la búsqueda de una condena en juicio” en el caso estatal, donde Mangione mantiene su declaración de no culpable.

Tanto los cargos de acoso como los de homicidio podrían resultar en cadenas perpetuas.

El caso ha dividido aún más a una opinión pública polarizada. Los sectores conservadores, encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump, han reclamado un castigo ejemplar para Mangione.

Sin embargo, numerosos simpatizantes de Mangione acudieron al tribunal federal en Manhattan para expresarle su apoyo.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto un decreto que impide el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana. (AFP)

SOBRE EL AUTOR