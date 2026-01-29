Un hombre intentó liberar de prisión a Luigi Mangione fingiendo ser agente del FBI

Escuchar
Luigi Mangione comparece ante la Corte Suprema de Manhattan en el caso del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, en Nueva York, el 18 de diciembre de 2025. (Curtis Means / POOL / AFP)

Por Agencia EFE

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, regresa este viernes a la corte para una vista de su caso en la que la jueza podría decidir si se desestiman los dos cargos que hacen al proceso susceptible de pena de muerte, mientras que ayer un hombre fue arrestado tras presentarse en la cárcel donde está recluido haciéndose pasar por agente del FBI con una orden judicial para liberarlo.

