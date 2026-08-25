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Resumen

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El marino Joshua Aviles junto a su padre Luis Manuel Aviles Roa, quien fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. (Joshua Aviles / EFE)
El marino Joshua Aviles junto a su padre Luis Manuel Aviles Roa, quien fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. (Joshua Aviles / EFE)
/ Joshua Aviles
Por Agencia EFE

Las autoridades estadounidenses liberaron este martes al nicaragüense Luis Manuel Aviles Roa, padre de un marino desplegado en el portaaviones USS Abraham Lincoln, que apoyó en la guerra contra Irán, según anunció la familia.

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