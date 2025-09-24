El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Evaristo SA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Lula dice que la reunión con Trump será “lo antes posible” y que irá “bien”
Lula dice que la reunión con Trump será "lo antes posible" y que irá "bien"

El presidente de , , aseguró este miércoles que la reunión con el mandatario estadounidense, , se celebrará “lo antes posible” y se mostró convencido de que irá “bien”.

Los dos coincidieron en los pasillos de la Asamblea General de la ONU y acordaron organizar un encuentro para tratar la disputa generada por los aranceles que Washington impuso a Brasil en represalia por el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

MIRA AQUÍ: Trump y Lula en la ONU: zarpazos, “excelente química” y la promesa de una reunión

En una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas, Lula explicó que el cruce fue casual y que, durante el breve saludo, le dijo a Trump: “tenemos mucho de qué hablar”.

Lo que parecía imposible dejó de ser imposible y sucedió, y me alegré cuando dijo que había química entre nosotros”, afirmó.

El líder brasileño indicó que la reunión se celebrará “lo antes posible” y no descartó que sea presencial, aunque evitó confirmarlo.

Lula recalcó que la relación entre Brasil y Estados Unidos, las mayores economías del continente americano, es “muy importante” y se mostró convencido de que el encuentro saldrá “bien” porque ambos países comparten intereses comunes.

Espero que Estados Unidos y Brasil podamos restablecer la armonía y la química”, señaló.

El mandatario atribuyó las decisiones de Trump hacia Brasil a que está “mal informado”, pero expresó su confianza en que “cuando tenga la información correcta puede que cambie de opinión”.

Añadió que “no habrá límites” en su conversación, pero advirtió de que la soberanía brasileña es lo único “innegociable”.

MÁS INFORMACIÓN: Trump y Lula se envían dardos en la ONU pero se enciende una luz: ¿su posible reunión pondrá fin a las asperezas entre EE.UU. y Brasil?

Preguntado sobre si teme una posible encerrona como la que Trump protagonizó en febrero con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, Lula respondió que habrá respeto mutuo.

Tenemos 80 años, no hay motivo para estar jugando. Lo trato con el respeto que merece un presidente de Estados Unidos y él me respetará como presidente de la República Federativa de Brasil”, zanjó.

Durante su discurso el martes ante la Asamblea General, Trump reveló que se había saludado con Lula y explicó que le pareció “un hombre muy amable” y que hubo “química” entre ambos.

