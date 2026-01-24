Combinación de imágenes del presidente de Brasil, Lula da Silva, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Archivo
Combinación de imágenes del presidente de Brasil, Lula da Silva, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Archivo
Lula eleva el tono contra EE.UU. y se dice “indignado” por la intervención en Venezuela
Lula eleva el tono contra EE.UU. y se dice “indignado” por la intervención en Venezuela

Lula eleva el tono contra EE.UU. y se dice “indignado” por la intervención en Venezuela

El presidente brasileño, , afirmó este viernes que sigue “indignado” por la reciente , una de sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto.

Lula, quien hasta ahora se había pronunciado a través de comunicados sobre el tema, tachó la operación en la que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado y llevado a EE.UU. de "falta de respeto a la integridad territorial".

"No consigo creérmelo... Maduro sabía que había 15.000 militares americanos en el Mar Caribe, sabía que cada día había una amenaza...", afirmó durante un acto, casi tres semanas después de los acontecimientos.

En ese sentido, el mandatario declaró que Sudamérica es "un territorio de paz" sin armas nucleares, pero añadió que Brasil "no va a agachar la cabeza delante de nadie".

Cuando Maduro fue capturado el día 3 de enero, el mandatario brasileño condenó la intervención en un comunicado y dijo que la operación militar cruzaba "una línea inaceptable", además de crear un "precedente peligroso".

Fotografía de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE/ Andre Borges
Fotografía de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE/ Andre Borges

Lula ha tratado de mantener un equilibrio delicado en sus relaciones con el presidente estadounidense, , quien ha hablado favorablemente del brasileño.

Después de varios meses de tensión, las negociaciones entre los mandatarios llevaron al Gobierno de EE.UU. a reducir los altos aranceles impuestos sobre las importaciones brasileñas y a levantar las sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del proceso judicial por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de Trump.

La intervención venezolana y la propuesta de la Junta de Paz, que Lula describió hoy como un intento de crear una "nueva ONU" con Trump como "dueño", han vuelto a tensar las relaciones.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, multiplica este miércoles 19 de noviembre los contactos en la COP30 de Belém para alentar a los negociadores de la conferencia climática, pendientes de una nueva propuesta de acuerdo de la presidencia del evento. (AFP)

