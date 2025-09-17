Mahmoud Khalil grita consignas frente a la Universidad de Columbia tras ofrecer una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York el 22 de junio de 2025, dos días después de su liberación de la custodia estadounidense. Foto: Kena Betancur / AFP
Mahmoud Khalil grita consignas frente a la Universidad de Columbia tras ofrecer una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York el 22 de junio de 2025, dos días después de su liberación de la custodia estadounidense. Foto: Kena Betancur / AFP
/ KENA BETANCUR
Agencia EFE
Agencia EFE

Una jueza de EE.UU. ordena la deportación del activista palestino Mahmoud Khalil
Una jueza de inmigración de ordenó este miércoles la a Argelia o Siria, al considerar que omitió información en su solicitud de residencia.

La jueza Jamee Comans, con sede en Luisiana, rechazó la moción presentada por Khalil para frenar su expulsión. La defensa dijo a la cadena NBC que cuenta con 30 días a partir del 12 de septiembre para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, de lo contrario será deportado.

El Gobierno de EE.UU. acelera las redadas migratorias en Chicago con envío de más agentes

Khalil fue uno de los líderes del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest, que organizó acampadas y protestas en el campus para exigir un alto el fuego en Gaza y que la universidad retire inversiones vinculadas con Israel.

En marzo fue detenido por la pese a tener estatus legal, aunque entonces un juzgado de Nueva York detuvo el proceso de expulsión.

Mahmoud Khalil habla con la prensa a su llegada al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, el 21 de junio de 2025. Foto: Kena Betancur / AFP
/ KENA BETANCUR

El activista finalizó en diciembre una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, donde encabezó manifestaciones contra la guerra y fue investigado por un comité disciplinario .

Su arresto y detención en Luisiana fueron denunciados por organizaciones de derechos humanos como parte de la ofensiva del contra académicos extranjeros críticos con Israel.

