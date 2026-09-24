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Resumen

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La Autoridad Palestina rechazó este jueves como "una medida injustificada" que Estados Unidos haya extendido sus sanciones y vuelto a negar el visado al presidente palestino, Mahmud Abbas, y los funcionarios de su Gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana que viene en Nueva York. En la imagen, Abás interviene telemáticamente ante la Asamblea General de la ONU en 2025. Foto: EFE/ Sarah Yenesel
La Autoridad Palestina rechazó este jueves como "una medida injustificada" que Estados Unidos haya extendido sus sanciones y vuelto a negar el visado al presidente palestino, Mahmud Abbas, y los funcionarios de su Gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana que viene en Nueva York. En la imagen, Abás interviene telemáticamente ante la Asamblea General de la ONU en 2025. Foto: EFE/ Sarah Yenesel
/ SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

El presidente palestino, Mahmud Abbas, advirtió este jueves en su discurso telemático ante la Asamblea General de la ONU sobre el peligro existencial que Israel supone para el pueblo palestino, y urgió a acelerar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza tras casi un año sin avances visibles.

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