00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas encienden velas y dejan flores en el lugar donde agentes federales de ICE dispararon y mataron a un inmigrante colombiano, en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/TROY R. BENNETT).
Personas encienden velas y dejan flores en el lugar donde agentes federales de ICE dispararon y mataron a un inmigrante colombiano, en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/TROY R. BENNETT).
Por Agencia EFE

El inmigrante colombiano que murió el lunes en Estados Unidos durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine ha sido identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.