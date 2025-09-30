Mamdani, Trump y Nueva York: se agudiza la batalla entre el presidente y el favorito a alcalde en la Gran Manzana

Nueva York es una de las ciudades más densas del planeta, con 8.8 millones de habitantes, y el próximo 5 de noviembre definirá quién será su nuevo burgomaestre, siendo el demócrata Mamdani quien se perfila como ganador. Esto parece no haberle gustado nada al líder republicano, como ya lo evidenció en junio cuando el joven postulante venció en las primarias demócratas.

Por medio de su cuenta en Truth Social, el mandatario volvió a arremeter contra el candidato de 33 años.

“Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?”, advirtió Trump. Y es que Mamdani tiene una amplia ventaja, según una reciente encuesta de Fox News.

El demócrata lidera con 18 puntos porcentuales y un apoyo del 45%. El segundo lugar lo ocupa el independiente Andrew Cuomo (27%), el republicano Curtis Sliwa ocupa el tercer puesto (11%), y el actual alcalde Eric Adams solo tiene 8%, por lo que el último fin de semana anunció su retiro de la carrera electoral.

Octavio Pescador, analista político y catedrático de la UCLA, señala que esta es una estrategia muy eficaz para Donald Trump ante ciudades o estados “gobernados por demócratas, particularmente”. Ya se ha enfrentado Trump a California y a universidades como Harvard, Columbia y Princeton, entre otras, retirándoles fondos económicos. En algunos casos se ha llegado a instancias judiciales.

“El tiempo que tarda en resolverse representa una crisis, en algunos casos. Lo importante es que en un litigio, aunque sea de gobierno contra gobierno, alguien tiene que pagar. Entonces, quien tenga suficiente dinero para pagar y aguantar, pues va a salir bien librado. Nueva York es una ciudad muy grande, es la ciudad más importante del país en términos financieros", apunta el también comentarista de CNN en comunicación con El Comercio.

Además… La caída del alcalde Adams La elección en Nueva York ha tenido otro giro: la renuncia de Eric Adams, actual alcalde y quien buscaba la reelección. Es señalado como "el ala derecha del Partido Demócrata", y tan es así que fue visto en la sede de Naciones Unidas junto a su "amigo" Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Además, su administración tuvo que lidiar con la ola migratoria de los años 2022 y 2023, en los que Nueva York recibió a más de 200 mil inmigrantes, sirviendo de pauta para la campaña de Donald Trump

¿Y cuáles son las “falsas promesas comunistas” - según Trump- que se afectarían en el eventual gobierno local de Mamdani?

El candidato demócrata ha conseguido popularidad en poco tiempo y sus propuestas apuntan a tener un impacto social. Por un lado, indica Pescador, hay subvenciones que vienen en gastos de salud, educación especial, para personas que están aprendiendo inglés, recursos financieros para darles alimentos a los estudiantes de bajos ingresos. Pero también se plantean propuestas en torno al transporte público.

“Donde es clara la conexión es en términos del transporte público, para ser completamente gratuito o muy asequible, y parte de los fondos que se utilizan para el mejoramiento de vías y otras subvenciones, vienen a través del gobierno federal”, explica Pescador.

Pero la receta para obtener fondos, según indica un informe de Forbes, no solo apunta al gobierno federal. En el proyecto de Mamdani también se plantea un impuesto. “Su agenda será financiada por aumentos de impuestos, incluyendo agregar un aumento de impuestos fijo del 2% al 1% de los neoyorquinos que ganan más de $1 millón por año”, indica el medio económico.

Queda la duda si serán suficientes las medidas de Mamdani para eludir la represalia de Trump. Por otro lado, ¿habrá cometido alguna infracción electoral el presidente en su ‘advertencia’? Según Pescador, en Estados Unidos todo se vale en cuestión de opiniones y respaldos (’endorsements’), “lo que no puede hacer es coordinar gastos de una campaña con los gastos de grupos independientes”. Además, solo en algunos estados está prohibida la propaganda el mismo día de votación.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Kwame Mamdani resume lo que por décadas Estados Unidos venía pregonando: ser un país de inmigrantes. El político de 33 años es de ascendencia india, pero nacido en Uganda. A los siete años llegó con su familia a Nueva York, específicamente al distrito de Queens.

Proviene de una familia de intelectuales, por lo que ha tenido una formación diversa en estudios sociales, artísticos y culturales. Incluso incursionó en la música haciendo rap con el nombre de Mr. Cardamom. Pero, ¿es un comunista como dice Trump?

El presidente republicano ha señalado que la ideología de Mamdani “ha fracasado durante miles de años”.

Su carrera no es larga. Para el 2020 gana un puesto en la Asamblea del Estado de Nueva York y en el 2025 sorprende ganando las primarias demócratas. Para el analista Octavio Pescador, se trata de una “figura polarizante que poco a poco ha ganado gran ventaja”.

“Aquí hay una cosa muy interesante. [Mamdani] está aliado ya abiertamente con Alexandria Ocasio-Cortez, que fue la primera que logró romper el hielo, es decir, las estructuras tradicionales del Partido Demócrata con una agenda progresista, incluso algunos dirían socialista” , indica el analista. Pero también hay otro aliado: el senador Bernie Sanders, quien lo apoyó desde las elecciones primarias.

Otro aspecto de la vida de Mamdani que ha sido puesto en vitrina es su religión musulmana. Durante su campaña se han difundido videos grabados íntegramente en idioma urdu, mezclado con fragmentos de películas de Bollywood. Además, ha mostrado sus críticas a Israel y la guerra en Gaza.

La disputa demócrata y Trump

Aunque Trump y Mamdani han intercambiado ‘puñetazos’ verbales más de una vez, parece ser que el verdadero problema está dentro del Partido Demócrata.

En plena campaña para deportar ilegales, Trump amenazó con arrestar a Mamdani que acababa de ganar las primarias en junio de este año. “Tendremos que arrestarlo. Mire, no necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, lo voy a vigilar muy de cerca“, dijo a la prensa, alegando que mucha gente cuestionaba su legalidad en el país. Recordemos que llegó a Estados Unidos a los siete años.

La respuesta fue inmediata y Mamdani dijo “rechazar el fascismo de Donald Trump”. En caso gane, dijo que defendería a sus vecinos de las deportaciones masivas.

Sin embargo, a pesar de estas controversias, para el analista Octavio Pescador el real problema está en el Partido Demócrata, que viene perdiendo apoyo en los últimos años, en especial “los jerarcas demócratas que se deberían ver fuertes y tener todo el apoyo, pero se aprecian débiles frente a Trump".

“Los jerarcas tradicionales del Partido Demócrata actúan de la forma en la que actúan precisamente por el cambio en algunos líderes demócratas locales y en otros estados, en otras ciudades, hacia la derecha, porque el electorado demócrata no es homogéneo” , asevera. Es decir, se vive una encrucijada, una situación que conviene a la agrupación republicana.

Las elecciones de Nueva York servirán para ver el rumbo que toma este grupo político. “Esta es una oportunidad para los jóvenes de afianzar su desafío o la transición dentro del Partido Demócrata. Lo están viendo así y se van a jugar todo”, comenta Pescador sobre el momento que atraviesa. ¿Será Zohran Mamdani ese cambio?