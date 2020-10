Marcella Mares, madre de la pequeña Olivia (10 meses) y estudiante universitaria del Fresno City College de California (Estados Unidos), hizo pública su incomodidad en Instagram debido a que su profesor le dijo que no podía amamantar a su bebé mientras estaba conectada a las clases virtuales que se vienen dictando durante la pandemia del coronavirus.

El profesor envió un correo a sus estudiantes para decirles que todos debían tener sus cámaras y micrófonos encendidos para demostrar su asistencia durante la clase online, según detalla Univisión.

Marcella Mares respondió el correo explicando que no tenía problemas con cumplir aquella indicación, pero también era posible que tuviera que apagar la cámara y el micro por momentos para amamantar a su pequeña Olivia.

Según CNN, Mares envió el correo electrónico a su profesor con la esperanza de que no afectara su calificación, pero recibió una respuesta inesperada.

“Me alegra saber que puede tener la cámara y el micrófono encendidos, pero por favor, no amamante a su hija durante la clase porque no es lo que debería estar haciendo. Puede hacerlo después de la clase”, respondió el profesor.

Esta situación se hizo pública por Marcella Mares en su cuenta de Instagram, donde comentó detalles y compartió una foto que la muestra siguiendo una clase virtual mientras amamanta a su hija. “Sí me puedo concentrar en clases mientras amamanto a mi niña”, aseguró en la publicación.

Marcella Mares también contó que el profesor hizo una aclaratoria durante la clase que la dejó sorprendida.

“La primera cosa que dijo en la clase por Zoom fue: ‘Recibí un correo realmente extraño de una estudiante que decía que necesitaba hacer cosas inapropiadas durante la clase. Chicos, deben entender que ahora tienen prioridades y necesitan poner todas esas distracciones a un lado o ponerse creativos cuando sus niños los necesiten’”.

Mares dijo que tras las declaraciones del profesor se sintió totalmente humillada, discriminada y herida al sentir que comparaban la alimentación de su bebé con una distracción.

“También estaba molesta por eso. No me gustó la sensación de que me dijera lo que puedo y no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa”, dijo. Fue entonces cuando decidió contactar al coordinador de la institución para contarle lo ocurrido.

Días después el profesor pidió disculpas mediante un correo electrónico y accedió a que ella pudiera dar de lactar a su bebé en cualquier momento. “Puedes apagar la cámara en cualquier momento si lo necesitas”, aseguró.

Al respecto, Mares comentó a CNN que nunca ha tenido problema alguno con la lactancia materna durante las clases virtuales. Esta es la única situación que tuvo que afrontar y espera que sea la única. Aseguró que otros profesores le han apoyado sin problema alguno.

