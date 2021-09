El pasado lunes, Marcelo Queiroga, ministro de Salud de Brasil, respondió con un gesto obsceno a una protesta callejera de ciudadanos brasileños en Nueva York, Estados Unidos. El hecho, que quedó registrado en video, sucedió cuando la autoridad se trasladaba en un minibús como parte de la delegación del presidente Jair Bolsonaro que llegó a esa ciudad para participar en la Asamblea General de la ONU.

Cuando el ministro se dio cuenta de que se estaba produciendo la protesta en la calle del hotel donde se hospeda la delegación, se levantó de su asiento y enseñó su dedo medio al grupo de manifestantes mientras agitaba las manos una y otra vez.

Al reclamo por las casi 600 mil vidas menos que deja el negacionismo institucional en Brasil, el ministro de Salud Marcelo Queiroga respondió con el dedo del medio durante su pasaje por Nueva York. pic.twitter.com/iYJmu4KUdk — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) September 21, 2021

La noche del martes, un día después de este hecho, Marcelo Queiroga confirmó que dio positivo a coronavirus.

“Comunico a todos que hoy di positivo para covid-19. Me quedaré en cuarentena en Estados Unidos, siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria”, dijo el ministro en sus redes sociales.

Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse 🦠! 💪🏽🇧🇷 pic.twitter.com/OIaK8hDPy6 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 22, 2021

El Gobierno brasileño dijo en una nota que Queiroga, quien está vacunado contra el coronavirus, se encuentra “bien” y comunicó que el resto de los integrantes de la comitiva se hicieron test de diagnóstico y dieron negativo.

Sin embargo, según la prensa local, este es el segundo caso de coronavirus en la delegación brasileña que viajó a Nueva York, después del positivo de un diplomático que formó parte del grupo de avanzadilla que preparó la llegada de Bolsonaro a la ciudad.

Queiroga llegó a Nueva York el domingo en el mismo avión que Bolsonaro, a quien acompañó el lunes durante la reunión bilateral que mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Posteriormente se reunió con investigadores brasileños que actúan en Estados Unidos y asistió a una cena ofrecida a Bolsonaro en la residencia oficial del embajador de Brasil en la ONU.

Este martes, Queiroga acompañó a Bolsonaro al plenario de la Asamblea General de la ONU, donde se encontraron con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Bolsonaro, quien niega la gravedad del SARS-CoV-2, abrió hoy los discursos de los líderes en la Asamblea General, desde donde criticó las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia y los certificados de vacunación que están empezando a exigir algunos países.

“Apoyamos la vacunación”, pero no el “pasaporte sanitario”, dijo el gobernante ultraderechista, quien asegura que aún no se ha vacunado contra el coronavirus y que no piensa hacerlo hasta que lo haga el “último” brasileño.

La resistencia de Bolsonaro a vacunarse ha generado diversas polémicas en Nueva York, cuyo alcalde, Bill de Blasio, criticó en duros términos la postura del mandatario brasileño.

Bolsonaro también aprovechó su intervención en la ONU para defender un polémico cóctel de medicamentos patrocinados por su Gobierno para combatir la pandemia y que incluye fármacos no comprobados científicamente contra el virus, como la cloroquina.

Con más de 591.000 decesos y 21,2 millones de positivos, Brasil es el segundo país con más muertes por covid-19, por detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, luego de la nación norteamericana y la India.

Fuente: Con información de EFE

Conforme a los criterios de Saber más

_______________________________

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China? null