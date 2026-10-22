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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (2i), se reúne con el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar (2d), en Bombay. Foto: EFE/ Cuenta del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (2i), se reúne con el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar (2d), en Bombay. Foto: EFE/ Cuenta del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio
Por Agencia EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abandonó este jueves la India tras una visita centrada en ampliar la cooperación energética y promover el procesamiento de petróleo venezolano en las refinerías del país asiático, en medio de los esfuerzos de Washington por diversificar el suministro mundial de crudo.

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