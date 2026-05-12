Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja este martes junto al presidente, Donald Trump, a China pese a estar sancionado por Beijing desde su etapa como senador republicano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.