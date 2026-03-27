El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó el viernes al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de mentir sobre las exigencias de Washington para apoyar garantías de seguridad.

En una entrevista, Zelensky había afirmado que Estados Unidos presionaba a Ucrania para que cediera la región oriental del Donbás a Rusia, antes de cerrar cualquier garantía de seguridad posterior a la guerra.

“Eso es mentira”, dijo Rubio a periodistas en París cuando le preguntaron por las declaraciones de Zelensky.

PUEDES VER: Drones sobrevolaron la base militar en Washington donde viven Marco Rubio y Pete Hegseth

“Lo vi decir eso, y es lamentable que lo diga, porque sabe que no es cierto”, dijo Rubio luego de una reunión del G7.

“Lo que se le dijo es lo obvio: las garantías de seguridad no van a entrar en vigor hasta que termine la guerra”, afirmó.

“Eso no estaba condicionado a que entregara territorio”, agregó. “No sé por qué dice esas cosas. No es verdad”, afirmó Rubio.

Rubio, un antiguo senador de línea dura, ha sido considerado más partidario de la causa ucraniana que otros en el entorno del presidente Donald Trump.

Fotografía de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), durante una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (d). Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool

En una escena que se hizo viral en febrero del año pasado, Rubio se sentó cabizbajo en el Despacho Oval mientras Trump y el vicepresidente JD Vance reprendían agriamente a Zelensky, diciéndole que era un desagradecido con la ayuda estadounidense.

Trump ha vuelto a criticar recientemente a Zelensky, diciendo que debe aceptar compromisos y comparándolo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Rubio afirmó que Estados Unidos estaba abierto a reorientar la ayuda hacia Ucrania después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

“Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo vamos a reservar para Estados Unidos primero”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO