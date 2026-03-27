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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 2 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 2 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó el viernes al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de mentir sobre las exigencias de Washington para apoyar garantías de seguridad.

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