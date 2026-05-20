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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante una rueda de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante una rueda de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, frente a las protestas que sacuden el país y advirtió que Washington no permitirá que el Gobierno boliviano sea derrocado.

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