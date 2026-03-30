El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que existen fisuras dentro la cúpula dirigente de Irán y resaltó la diferencia entre el discurso público y privado de sus interlocutores iraníes, sobre quienes evitó ofrecer detalles por su seguridad.

Rubio dijo en la cadena ABC News que no revelaría la identidad de las personas con las que dialogan en Teherán para acordar el fin de la guerra lanzada por Washington e Israel, porque “probablemente eso les causaría problemas con otros grupos dentro de Irán”.

“Hay algunas fracturas internas allí (en el liderazgo iraní). Y, al final, creo que si hay personas en Irán que ahora, dadas todas las circunstancias, están dispuestas a encaminar a su país en una dirección diferente, eso sería algo positivo”, agregó.

Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en Truth Social en que su país “está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable” en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica “si no se llega pronto a un acuerdo”.

Rubio aseguró después a ABC que hay personas en Teherán que “en privado, están diciendo algunas de las cosas correctas”.

“Lo que te dicen o lo que hacen público al mundo no refleja necesariamente lo que dicen en nuestras conversaciones. Pero al final, tenemos que ver si esas personas terminan siendo las que están a cargo, si son las que tienen el poder para cumplir. (...) Tenemos la esperanza de que ese sea el caso”, indicó.

Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia junto a una pancarta en honor al exlíder supremo iraní Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 30 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

En el conflicto, que ya supera el mes, han muerto el líder supremo iraní, Alí Jamenei, gran parte de su cúpula militar y miles de personas, entre ellos civiles y niños. Por la parte estadounidense, han fallecido al menos trece militares en ataques iraníes a países de la región.

Mojtaba Jamenei, el hijo del fallecido ayatolá, asumió como nuevo gobernante de Irán en medio de la escalada de tensiones por los ataques iraníes a los países vecinos del golfo Pérsico y la interrupción del tránsito de crudo y mercancías por el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz para dar espacio a unas negociaciones que Irán niega que existan: apenas reconocen el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

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