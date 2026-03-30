Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew
Fotografía de archivo del Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que existen fisuras dentro la cúpula dirigente de Irán y resaltó la diferencia entre el discurso público y privado de sus interlocutores iraníes, sobre quienes evitó ofrecer detalles por su seguridad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.