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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Hamilton, Ontario, el 12 de noviembre de 2025, después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7. (Mandel NGAN / POOL / AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Hamilton, Ontario, el 12 de noviembre de 2025, después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7. (Mandel NGAN / POOL / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está “llena” de países aliados de Washington, algo que catalogó como un “logro importante”, si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

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