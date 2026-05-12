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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (@StevenCheung47/EFE / Cuenta de TRUTH Social del presidente estadounidense Donald Trump/AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (@StevenCheung47/EFE / Cuenta de TRUTH Social del presidente estadounidense Donald Trump/AFP)
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba Nicolas Maduro durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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