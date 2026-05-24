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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, DC, Estados Unidos, el 24 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, DC, Estados Unidos, el 24 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió este sábado en Nueva Delhi la ofensiva militar contra Irán y aseguró que Washington alcanzó los objetivos de la operación Epic Fury, destruir la marina iraní, reducir su capacidad de lanzar misiles balísticos y dañar su industria de defensa.

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